Scialpi racconta il periodo più buio e si commuove | Ho sofferto tanto

Questa domenica, durante la puntata di Domenica In, Giovanni Scialpi si è aperto sul suo passato. Ricorda quel periodo difficile e si commuove mentre rivive le emozioni di Sanremo, l’esperienza che lo ha segnato profondamente. Ha parlato di come ha sofferto molto, senza nascondere le emozioni. L’artista ha voluto condividere quei momenti, lasciando trasparire tutta la sua umanità davanti alle telecamere.

Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” Nello spazio dedicato alla storia del Festival di Sanremo che ha aperto la puntata di Domenica In del 1° febbraio, anche Giovanni Scialpi ha ricordato la sua esperienza all'evento come gli altri ospiti di Mara Venier presenti in studio. Il cantante, tra i protagonisti nel 1986 e nel 1987, si è esibito con un brano, ma alla fine un momento di commozione lo ha portato a parlare di un periodo molto brutto della sua vita, di cui ancora avverte grande sofferenza. "Ero un bambino solo, così solo che mi dovevo inventare qualcosa per sopravvivere e mi sono inventato la musica", ha confidato Scialpi con la voce rotta dall'emozione.🔗 Leggi su Today.it

