Domenica In Scialpi in lacrime | Ho sofferto tanto la musica mi ha salvato

Domenica In, durante la puntata di oggi, ha visto un momento molto emozionante. Scialpi si è lasciato andare alle lacrime mentre parlava del suo passato. Ha detto di aver sofferto molto, ma anche che la musica gli ha sempre dato la forza di andare avanti. Ricordando le sue tre partecipazioni a Sanremo, ha mostrato tutto il suo dolore e la sua gratitudine verso il palco che lo ha reso famoso. Mara Venier lo ha ascoltato con attenzione, mentre lui si apriva senza paura.

(Adnkronos) – Scialpi in lacrime a Domenica In. Il cantante ospite oggi, domenica 1 febbraio, nel salotto di Mara Venier durante lo spazio dedicato al Festival di Sanremo, ha ricordato le sue tre partecipazioni alla kermesse canora. Una delle partecipazioni risale al 1987, anno in cui morì Claudio Villa. Dopo l’interpretazione di ‘Cigarettes And Coffee’ brano del 1990, Scialpi non è riuscito a trattenere l’emozione: “E ancora oggi mi commuovo – ha detto Scialpi – questa canzone l’ho scritta quando avevo 12 anni”. Il cantante ha ricordato alcuni momenti difficili della sua infanzia: “I miei genitori lavoravano, io ero solo e dovevo inventare sempre qualcosa per sopravvivere, così mi sono inventato la musica”, ha detto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

