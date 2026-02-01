L' Africa Eco Race dà il benvenuto alla Mauritania | ottima prova per Schiumarini

La Africa Eco Race ha ripreso la sua corsa, con la sesta tappa che segna l’ingresso ufficiale in Mauritania. Dopo il giorno di riposo, i concorrenti si sono rimessi in marcia, e tra loro c’è anche Schiumarini, che ha dato una buona prova in questa fase del rally. La corsa continua, con le dune e le strade dure del deserto africano come sfondo.

La gara entra ora nel vivo, con la Mauritania pronta a diventare il banco di prova decisivo per uomini e mezzi. Schiumarini c'è, con nuova energia e determinazione E' ripartita l'Africa Eco Race con la tappa numero 6, quella che apre ufficialmente il secondo capitolo del rally e segna l'ingresso in Mauritania dopo il giorno di riposo. Una frazione impegnativa con un lungo trasferimento di 438 chilometri con partenza da Dakhla. La speciale si è conclusa a Chami con 152 chilometri di tracciati caratterizzati da lunghi tratti fuoristrada e una navigazione più "aperta". Un vero e proprio cambio di scenario che introduce il secondo atto del rally africano.

