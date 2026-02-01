L' Africa Eco Race dà il benvenuto alla Mauritania | ottima prova per Schiumarini

Da forlitoday.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Africa Eco Race ha ripreso la sua corsa, con la sesta tappa che segna l’ingresso ufficiale in Mauritania. Dopo il giorno di riposo, i concorrenti si sono rimessi in marcia, e tra loro c’è anche Schiumarini, che ha dato una buona prova in questa fase del rally. La corsa continua, con le dune e le strade dure del deserto africano come sfondo.

La gara entra ora nel vivo, con la Mauritania pronta a diventare il banco di prova decisivo per uomini e mezzi. Schiumarini c’è, con nuova energia e determinazione E' ripartita l’Africa Eco Race con la tappa numero 6, quella che apre ufficialmente il secondo capitolo del rally e segna l’ingresso in Mauritania dopo il giorno di riposo. Una frazione impegnativa con un lungo trasferimento di 438 chilometri con partenza da Dakhla. La speciale si è conclusa a Chami con 152 chilometri di tracciati caratterizzati da lunghi tratti fuoristrada e una navigazione più “aperta”. Un vero e proprio cambio di scenario che introduce il secondo atto del rally africano.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Africa Eco Race: Gallas vola a 118 km/h! Finisce il Marocco, ora la Mauritania

La quinta tappa dell'Africa Eco Race si conclude in Marocco e si apre la strada verso la Mauritania.

Africa Eco Race, Schiumarini perseguitato dalla sfortuna: un nuovo guasto rallenta il pilota forlivese

Andrea Schiumarini e Maurizio Gerini sono di nuovo rallentati dall'ennesimo guasto durante l'Africa Eco Race.

Daniele Santini, dramma all'Africa Eco Race in Marocco: muore in un incidente l'inventore della categoria Gpx

Africa Eco Race: Gallas vola a 118 km/h! Finisce il Marocco, ora la Mauritania
La quinta tappa dell'Africa Eco Race segna la fine dell'avventura in Marocco e l'ingresso nella tanto attesa fase mauritana del rally.

