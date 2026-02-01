Schianto a Colognola auto rubata abbandonata dopo l’impatto | conducente in fuga forse ferito

Un’auto rubata si schianta sulla Provinciale di Colognola. La Renault Clio, incidentata e abbandonata, si trova ancora sulla strada. Chi era alla guida è scappato subito dopo l’impatto, lasciando il veicolo sul posto. Potrebbe essere rimasto ferito, ma finora non ci sono conferme ufficiali. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo e se ci siano altri coinvolti.

Bergamo. Una Renault Clio incidentata che giace sulla Provinciale, all’altezza dello svincolo per Colognola. I rottami sparsi sull’asfalto, gli automobilisti che rallentano per curiosare e verificare la presenza di eventuali feriti: la botta è tremenda, l’auto è distrutta nella parte anteriore dopo l’impatto contro il guardrail giallo che segnala il bivio tra gli svincoli. Un dettaglio attira subito l’attenzione: sulla scena dell’incidente non c’è nessuno, nemmeno a bordo strada. Nessun ferito, nessun conducente dell’auto abbandonata in mezzo alla carreggiata. Un automobilista di passaggio chiama i soccorsi, che scattano in codice rosso.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Bergamo Colognola Fuga su un’auto rubata. Preso il conducente Questa mattina i carabinieri hanno intercettato e fermato un ragazzo di 21 anni coinvolto in una fuga rocambolesca. Schianto in via Vittorio Emanuele, auto contro un camion cisterna. Paura in strada: conducente ferito Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Bergamo Colognola Schianto a Colognola, auto rubata abbandonata dopo l’impatto: conducente in fuga, forse feritoUn dettaglio attira subito l’attenzione: sulla scena dell’incidente non c’è nessuno, nemmeno a bordo strada. Nessun ferito, nessun conducente dell’auto che pare abbandonata in mezzo alla strada. bergamonews.it

