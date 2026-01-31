Fuga su un’auto rubata Preso il conducente

Questa mattina i carabinieri hanno intercettato e fermato un ragazzo di 21 anni coinvolto in una fuga rocambolesca. Il giovane, al volante di un’auto rubata, aveva cercato di seminare le forze dell’ordine, ma alla fine è stato preso. Ora è in attesa di essere giudicato, mentre il complice è riuscito a scappare.

È stato liberato in attesa di processo un 21enne autore di una rocambolesca fuga, insieme a un complice, su un' auto rubata. Poco dopo le 17,30, una pattuglia di militari ha notato transitare un'auto con targa straniera e con a bordo due persone. È stato loro intimato di fermarsi e il conducente, dopo aver rallentato e finto di accostare, ha improvvisamente accelerato ed è fuggito. La pattuglia si è messa all' inseguimento, facendo controllare la targa della vettura e venendo informati che la stessa risultava rubata in provincia di Milano a seguito di una rapina ai primi di gennaio. L'inseguimento ha visto i fuggitivi superare i centri abitati di Zelo Buon Persico, Cervignano d'Adda e Galgagnano, sempre guidando in maniera pericolosa per gli utenti della strada e mettendo in atto manovre molto pericolose, superando semafori rossi, occupando la corsia opposta per non farsi superare dall'auto dei carabinieri, fino ad arrivare a Mulazzano dove, in una frazione del paese, l'auto ha imboccato una strada sterrata, l'ha percorsa per alcune centinaia di metri finché il veicolo si è impantanato nel fango.

Nella serata di venerdì 12 dicembre, in via San Severo a Foggia, una Fiat 500 rubata è stata utilizzata per una fuga che si è conclusa con un incidente, schiantandosi contro due auto parcheggiate.

