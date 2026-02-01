Scherma Campionati del Mediterraneo | altre 12 medaglie 5 sono d’oro

La squadra italiana di scherma torna a casa con un bottino di 12 medaglie, di cui 5 d’oro. La prima giornata a Lubiana si è conclusa con ottimi risultati, confermando il buon momento delle squadre azzurre. Gli atleti italiani continuano a dimostrare di essere tra i migliori in questa competizione.

I campionati del Mediterraneo sono terminati con un’affermazione davvero importante da parte dell’Italia: anche oggi 12 medaglie La prima giornata dei campionati del Mediterraneo a Lubiana si è conclusa alla grande per i colori azzurri, come vi abbiamo raccontato stamattina. Infatti, il palmares dell’Italia si è arricchito di ben 12 medaglie di cui tre d’oro. Oggi, per quanto non fosse semplice migliorare questo score, le cose sono andate anche meglio. Infatti, i campionati si sono conclusi con altre 12 medaglie, di cui addirittura cinque d’oro. La domenica è andata come meglio non poteva: dodici podi complessivi, dicevamo, di cui cinque ori, cinque argenti e due bronzi.🔗 Leggi su Sportface.it

Nel fine settimana a Lubiana, l’Italia ha dominato i campionati del Mediterraneo di scherma, portando a casa 12 medaglie.

