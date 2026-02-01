Scherma campionati del Mediterraneo | l’Italia conquista 12 medaglie

Nel fine settimana a Lubiana, l’Italia ha dominato i campionati del Mediterraneo di scherma, portando a casa 12 medaglie. I nostri atleti sono scesi in pedana e hanno conquistato successi importanti, dimostrando tutta la loro bravura e determinazione. La giornata di sabato si è chiusa con grande soddisfazione per la squadra azzurra, che torna a casa con un bottino di medaglie e tanta fiducia per le prossime gare.

Il weekend di Lubiana ha portato in dote grandi successi per quanto riguarda la scherma per l’Italia: i risultati nei campionati del Mediterraneo Il sabato della scherma e la gioia dell’Italia vanno di pari passo a Lubiana, dove si stanno svolgendo i campionati del Mediterraneo 2026. La giornata di ieri è stata dedicata agli Under 17 e non sono mancate le soddisfazioni per gli Azzurri in gara. Anzi, senza voler esagerare, il bilancio per il tricolore è assolutamente splendido, visto che è arrivata una medaglia praticamente per ogni gara. Si parla di tre ori, tre argenti e sei bronzi, davvero un risultato incredibile.🔗 Leggi su Sportface.it

La Federazione Italiana Scherma ha annunciato i convocati italiani per i Campionati del Mediterraneo U15 e U17 2026, in programma a Lubiana, in Slovenia, il 31 gennaio e 1 febbraio.

