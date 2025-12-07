Nuoto paralimpico Lijoi tre medaglie d’oro ai campionati italiani Altri sette podi per la società Rari Nantes

Marco Lijoi non è mai sazio di vittorie. Il nuotatore forlivese ipovedente, classe 1987, che nella vita è impiegato presso la direzione sanitaria dell’Ausl, ha conquistato tre medaglie d’oro ai campionati italiani a Fabriano, in vasca corta da 25 metri della Finp (Federazione italiana nuoto paralimpico). Il rappresentante della Rari Nantes Romagna, società aperta ad atleti con ogni genere di disabilità fisica, ha vinto la gara dei 100 misti, di cui deteneva già il record italiano stabilito nel 2023, quella dei 100 e dei 50 rana. "A marzo 2024 sono stato sottoposto a Bologna a un intervento chirurgico al cuore per la riparazione di una valvola: sono stato fermo un anno, ero molto indeciso se partecipare, non mi sentivo al massimo della forma, non a livello pre-intervento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

