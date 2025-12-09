Scavi archeologici illegali ritrovata in Veneto una preziosa collezione di reperti
Venezia, 9 dicembre 2025 – Un’operazione che ha restituito un patrimonio culturale storico importante. Il tutto al termine di oltre un anno d’indagine con la ricostruzione della provenienza dei beni da scavi illegali. Tutto questo si è concretizzato nella prima settimana del mese di dicembre, quando il Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di Venezia ha consegnato, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Venezia, 10 reperti archeologici di notevole pregio. Le indagini. Dirette dalla Procura della Repubblica di Venezia, sono state avviate dal Nucleo TPC nell’ottobre 2024, nell’ambito di un’attività ispettiva in una casa, facente parte di un asse ereditario, effettuata dalla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Venezia, con cui i Carabinieri TPC collaborano strutturalmente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
