Investe ragazzino di 12 anni e scappa 28enne si costituisce nella notte | denunciato per omissione di soccorso

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzino di 12 anni è stato investito domenica 28 dicembre a Brindisi ed è attualmente in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Perrino. L’automobilista coinvolto, un uomo di 28 anni, si è costituito nella notte e è stato denunciato per omissione di soccorso. L’incidente ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità nei confronti dei pedoni.

