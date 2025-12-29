Investe ragazzino di 12 anni e scappa 28enne si costituisce nella notte | denunciato per omissione di soccorso

Un ragazzino di 12 anni è stato investito domenica 28 dicembre a Brindisi ed è attualmente in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Perrino. L’automobilista coinvolto, un uomo di 28 anni, si è costituito nella notte e è stato denunciato per omissione di soccorso. L’incidente ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità nei confronti dei pedoni.

Un ragazzino di 12 anni è stato investito domenica 28 dicembre a Brindisi e ora è ricoverato in Rianimazione all'ospedale Perrino. Il 28enne alla guida è fuggito ma poche ore dopo si è costituito. Denunciato per omissione di soccorso e lesioni gravi.

