Il Sassuolo centra la vittoria anche contro il Pisa e si avvicina sempre più alla salvezza. Dopo aver battuto la Cremonese, i neroverdi si sono imposti anche sui toscani, portandosi a 29 punti in classifica. La squadra di Dionisi ora può guardare con più fiducia al futuro, mentre il Pisa rischia di complicarsi la vita.

di Stefano Fogliani PISA Chiude il discorso salvezza, il Sassuolo, e dopo aver battuto la Cremonese fa altrettanto con il Pisa, issandosi a 29 punti. Quota che non varrà, oggi, la permanenza in A, ma garantisce ampie possibilità di raggiungerla, anche perché quello che sbanca l’Arena Garibaldi è il Sassuolo ‘vero’, non quello che ha pagato dazio all’avvio del 2026 a causa di assenze e calendario. Ritrovati i suoi giocatori migliori e avversari alla portata, i neroverdi si sono rimessi a correre dimostrando come quello patito tra fine 2025 e a inizio anno fosse solo uno dei quei ‘vuoti d’aria’ che ci stanno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sassuolo A Pisa è un tris che sa di salvezza

Approfondimenti su Sassuolo Pisa

Il Sassuolo conquista Pisa con un netto 3-1.

Pisa crolla sotto i colpi del Sassuolo e incassa un tris senza appello all’Arena.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sassuolo Pisa

Argomenti discussi: Pisa Sassuolo in tv e streaming: dove vedere la partita; Pisa-Sassuolo: il racconto della partita; Pisa-Sassuolo 1-3, pagelle e tabellino: è tornato il vero Berardi, Aebischer illude, Koné chiude i conti; Berardi torna, il Sassuolo decolla: comodo tris al Pisa, Gilardino sempre ultimo.

Pisa-Sassuolo, le formazioni ufficiali della partita di Serie ADopo l’anticipo del venerdì Lazio-Genoa, quella tra Pisa e Sassuolo è la prima sfida che apre il sabato di Serie A. Senza Calabresi squalificato, in difesa Gilardino schiera Caracciolo. Davanti Meiste ... sport.sky.it

Serie A, il Napoli batte la Fiorentina 2-1. Pisa-Sassuolo 1-3, Cagliari-Verona 4-0Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, il Napoli batte la Fiorentina 2-1. Pisa-Sassuolo 1-3, Cagliari-Verona 4-0 ... tg24.sky.it

Calcio: il Pisa esonera Gilardino dopo la sconfitta con il Sassuolo #ANSA - facebook.com facebook

Calcio: il Pisa esonera Gilardino dopo la sconfitta con il Sassuolo #ANSA x.com