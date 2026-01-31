Pisa bandiera bianca Tris del Sassuolo all’Arena

Pisa crolla sotto i colpi del Sassuolo e incassa un tris senza appello all’Arena. I nerazzurri non riescono a reagire e falliscono l’obiettivo di evitare una sconfitta pesante in casa. La partita si conclude con il risultato di 0-3, lasciando il Pisa in una posizione complicata in classifica.

Pisa, 31 gennaio 2026 – Bandiera bianca: il Pisa alza il vessillo della resa all’Arena, il Sassuolo vince con merito e per i nerazzurri è notte fonda. Una sola vittoria in 23 partite è troppo poco: il silenzio che cala al fischio finale rappresenta l’impietoso epilogo di quella che doveva essere la partita della vita e della riscossa. E invece la compagine di Gilardino gioca dieci minuti il primo tempo e altrettanti nel secondo, così è impossibile pensare di vincerla, ancor meno sperare nel miracolo salvezza. Con Tramoni titolare, e non poteva essere altrimenti dopo una settimana tanto particolare, Gilardino opta per il debutto dal primo minuto di Bozhinov (partita in affanno contro Berardi) al posto dello squalificato Calabresi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

