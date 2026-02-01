Stamattina a Sarno, durante la sfilata di Carnevale, un pezzo di un carro allegorico si è staccato e ha colpito alcune persone in strada. Tre persone, tra cui una bambina, sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. La paura è stata grande tra i presenti, mentre i soccorritori intervenivano rapidamente per aiutare i feriti. La polizia sta già facendo i rilievi per capire cosa sia successo.

Tempo di lettura: 2 minuti Paura, stamattina, a Sarno (Salerno) dove tre persone, tra le quali una bimba, sono rimaste ferite per un pezzo di un carro allegorico di Carnevale che, durante la sfilata, ha ceduto ed è caduto tra la folla. “A seguito del grave incidente verificatosi nella mattinata odierna durante la sfilata del Carnevale Sarnese su corso Vittorio Emanuele, che ha coinvolto una bambina e due uomini, ho disposto l’immediata sospensione di tutte le manifestazioni del carnevale previste per la giornata di oggi – scrive in un post su Facebook, il sindaco di Sarno, Francesco Squillante – La decisione è stata assunta al fine di accertare innanzitutto la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità dell’incidente”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sarno, pezzo di un carro di Carnevale cede e ferisce tre persone

