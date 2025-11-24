Spagna attacco jihadista a Madrid | 18enne ferisce tre persone

(Adnkronos) – Tre persone sono state ferite a Madrid da un 18enne in quello che è stato definito un "attacco jihadista". Lo ha riferito il giornale OkDiario, secondo cui l'aggressione è avvenuta sabato intorno alle 14 nel centro della capitale spagnola. Gli agenti hanno trovato il sospetto, identificato come "maghrebino", a casa sua, dopo essere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

