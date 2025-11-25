Allah akbar armato di machete ferisce tre persone a Madrid

Tre persone sono state ferite a Madrid da un 18enne maghrebino in quello che è stato definito un attacco jihadista. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - “Allah akbar”, armato di machete ferisce tre persone a Madrid

