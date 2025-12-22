Cinque luoghi abbandonati in Toscana | discoteche e ville un tempo piene di vita e ora nel silenzio
Nel clima natalizio delle città piene di turisti c'è anche un altro volto della regione, meno noto e da scoprire solo in foto. Ecco alcuni dei luoghi abbandonati da non visitare poiché chiusi al pubblico e pericolosi visto che in molti casi le strutture, consumate dal tempo, sono precarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
L'ex ospedale psichiatrico di Volterra - Fondato nel 1887, l' ex manicomio di Volterra è stato uno dei più noti e grandi ospedali psichiatrici d'Italia. lanazione.it
Le Ville Sbertoli, ex centro di cura in provincia di Pistoia - Le Ville Sbertoli, un complesso di 25 edifici costruito tra la fine del seicento e l'inizio del settecento, si trovano sul colle che sormonta la città di Pistoia. lanazione.it
