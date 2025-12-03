Antiquarium di Numana | Avatar escape room e chat I tesori dell’archeologia così tornano a nuova vita

A poca distanza da Ancona c’è uno scrigno di tesori che meriterebbe di essere molto più conosciuto e visitato di quanto sia ora. E’ l’ Antiquarium statale di Numana, alla cui guida è stata confermata Nicoletta Frapiccini, già direttrice del Museo Archeologico Nazionale delle Marche. In effetti entrambi i musei nel corso degli ultimi anni hanno visto crescere la loro ‘popolarità’ anche grazie alla numerose iniziative volute proprio da lei. Frapiccini, soddisfatta per questa conferma alla direzione dell’Antiquarium? "Sì, c’è stato questo nuovo conferimento, che vedo come un piacevole riscontro per il mio pregresso impegno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Antiquarium di Numana: "Avatar, escape room e chat. I tesori dell’archeologia così tornano a nuova vita"

Altre letture consigliate

Antiquarium di Numana: "Avatar, escape room e chat. I tesori dell’archeologia così tornano a nuova vita" - Nicoletta Frapiccini è stata confermata alla guida del prestigioso museo "Qui ci sono oggetti straordinari e unici al mondo. Lo riporta msn.com

Incontrare una regina nella realtà aumentata all'Antiquarium di Numana. Il video della tomba premiato a Praga - NUMANA Quest’estate, all’Antiquarium di Numana, ci aspetta l’incontro ravvicinato con una regina. Scrive corriereadriatico.it

Antiquarium statale di Numana - L’Antiquarium si sviluppa su tre livelli per il pubblico (al piano terra servizi di biglietteria/accoglienza, due sale espositive al primo piano e due sale ... Come scrive fulltravel.it

Numana, spiagge bianche ed un ricco Antiquarium - Sulla piazzetta centrale alla fine di via Flaminia, proprio di fronte alla Chiesa del Crocefisso, c’è l’immancabile mercatino. Riporta ilfattoquotidiano.it

All’Antiquarium di Numana si gioca con "ArcheoPlaylist" - Quando osservate l’incanto di un tramonto o di un paesaggio pensate a una canzone? Riporta ilrestodelcarlino.it

L'Antiquarium Statale di Numana (AN) - L’Antiquarium Statale di Numana, oggetto di un recente riallestimento articolato su due piani, espone una sintesi dell’evoluzione storico- Come scrive informazione.it