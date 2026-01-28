Parlamentari Pd in difesa dei punti nascita a rischio in Toscana | No alle chiusure automatiche

I parlamentari del Partito Democratico scendono in campo per difendere i punti nascita toscani a rischio chiusura. Con una nota, chiedono di evitare decisioni automatiche e di considerare le reali esigenze delle comunità. La questione riguarda alcuni ospedali che potrebbero chiudere perché non raggiungono i numeri minimi richiesti dalla legge. I deputati criticano le scelte fatte senza valutare il contesto locale e chiedono un confronto più approfondito.

FIRENZE – “ Il rischio di chiusura di alcuni punti nascita in Toscana, legato al mancato raggiungimento dei parametri numerici previsti dalla normativa nazionale, pone un tema serio che non può essere affrontato con rigidità burocratica. Il forte calo della natalità che attraversa l’Italia – certificato ormai da anni dai dati Istat – non può trasformarsi in un boomerang per i territori marginali e per le famiglie, scoraggiando ulteriormente la scelta di avere figli. La Regione Toscana ha giustamente avanzato la richiesta di deroghe mirate per salvaguardare presìdi come quelli della Asl Sud Est, della Gruccia o di Campostaggia, strutture che rappresentano un punto di riferimento sanitario e sociale per aree vaste e spesso periferiche.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In Toscana, il numero di nascite diminuisce, come nel resto d'Italia, portando a una riduzione dei punti nascita autorizzati.

