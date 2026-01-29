La questione dei punti nascita in Toscana diventa sempre più calda. Il Partito Democratico chiede deroghe e investimenti per salvaguardare i territori, la natalità e la sicurezza dei cittadini. Da parte della destra, invece, arrivano solo polemiche che i dem definiscono strumentali. La discussione si infiamma, mentre le decisioni sul futuro dei servizi sanitari toscani restano al centro del dibattito politico.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Sanità, Pd: "Su punti nascita Toscana servono deroghe e investimenti per tutelare territori, natalità e sicurezza; da destra solo polemiche strumentali". "Il rischio di chiusura di alcuni punti nascita i n Toscana, legato al mancato raggiungimento dei parametri numerici previsti dalla normativa nazionale, pone un tema serio che non può essere affrontato con rigidità burocratica. Il forte calo della natalità che attraversa l'Italia – certificato ormai da anni dai dati Istat – non può trasformarsi in un boomerang per i territori marginali e per le famiglie, scoraggiando ulteriormente la scelta di avere figli.

I parlamentari del Partito Democratico scendono in campo per difendere i punti nascita toscani a rischio chiusura.

