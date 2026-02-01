San Giorgio a Cremano pusher si consegna ai Carabinieri | Marescià voglio cambiare

Un giovane di 27 anni si è presentato spontaneamente in caserma a San Giorgio a Cremano. Ha confessato di spacciare e ha consegnato la droga ai Carabinieri. Dopo aver fatto il passo, è stato arrestato. Il ragazzo ha detto che vuole cambiare vita.

A San Giorgio a Cremano un 27enne si presenta in caserma, confessa di spacciare e consegna la droga: arrestato dai Carabinieri dopo il gesto volontario. “Marescià voglio cambiare vita e pagare per quello che ho fatto, i miei genitori non si meritano tutto questo”. Siamo a San Giorgio a Cremano e nella stazione dei Carabinieri entra un uomo. I carabinieri già lo conoscono per vicende giudiziarie passate. L’uomo ha 27 anni ed è del posto. Entra in caserma, mette le mani nelle tasche e, prima di sedersi, poggia sulla scrivania del carabiniere un involucro con all’interno 11 grammi di cocaina e un bilancino di precisone. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

