San Giorgio Marescià voglio cambiare vita | 27enne entra in commissariato e si consegna

Un giovane di 27 anni si è presentato questa mattina nel commissariato di San Giorgio e si è consegnato alle forze dell’ordine. Con parole chiare, ha detto di voler cambiare vita e di essere disposto a pagare per le proprie azioni. Il ragazzo ha spiegato che i suoi genitori non meritano di essere coinvolti nei suoi problemi e ha espresso il desiderio di fare ammenda. La scena si è svolta senza tensioni, e ora gli inquirenti stanno valutando le sue dichiarazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Marescià voglio cambiare vita e pagare per quello che ho fatto, i miei genitori non si meritano tutto questo". Siamo a San Giorgio a Cremano e nella stazione dei Carabinieri entra un uomo. I carabinieri già lo conoscono per vicende giudiziarie passate. L'uomo ha 27 anni ed è del posto. Entra in caserma, mette le mani nelle tasche e, prima di sedersi, poggia sulla scrivania del carabiniere un involucro con all'interno 11 grammi di cocaina e un bilancino di precisone. Tra il silenzio e l'incredulità la frase del 27enne. La motivazione del gesto è chiara. Vuole smettere di fare quella vita ma non vuole farla franca.

