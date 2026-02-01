Marescià voglio cambiare vita | spacciatore si costituisce in caserma a San Giorgio a Cremano

Un giovane spacciatore di 27 anni si è consegnato questa mattina alla caserma di San Giorgio a Cremano. Ha portato con sé alcune dosi di droga e ha detto che vuole cambiare vita, assumendosi le sue responsabilità. Il ragazzo ha deciso di presentarsi spontaneamente, dicendo che desidera pagare per quello che ha fatto. La polizia lo ha preso in custodia e ora si attende l’avvio delle procedure legali.

Un giovane di 27 anni si è presentato questa mattina nel commissariato di San Giorgio e si è consegnato alle forze dell’ordine.

Questa mattina a San Giorgio a Cremano, un uomo si è presentato alla caserma dei Carabinieri e si è fatto arrestare senza opporre resistenza.

San Giorgio, Marescià voglio cambiare vita. Arrestato pusher reo confessoSan Giorgio a Cremano: Marescià voglio cambiare vita. Carabinieri arrestano pusher reo confesso Marescià voglio cambiare vita e pagare per quello che ho fatto, i miei genitori non si meritano tutto ... ilmediano.com

Marescià voglio cambiare vita: entra in caserma, mette le mani nelle tasche e si fa arrestareA San Giorgio a Cremano un uomo è entrato nella stazione dei Carabinieri. I militari lo conoscevano già per vicende giudiziarie passate. L’uomo ha 27 anni ed è del posto. Entrato in caserma, ha messo ... napolitoday.it

