Samira Lui torna oggi a Verissimo, pronta a parlare della sua vita e del suo successo. Dopo aver conquistato il pubblico con il quiz su Canale 5, al fianco di Gerry Scotti, si apre su alcuni aspetti personali, come il rapporto con il padre assente e il suo amore per Luigi. È un momento di svolta per la showgirl, che si prepara a raccontare le sue emozioni più profonde.

(Adnkronos) – Samira Lui torna oggi, domenica 1 febbraio, nello studio di Verissimo per un'intervista ritratto, dopo il successo ottenuto con 'La Ruota della fortuna' su Canale 5 al fianco di Gerry Scotti. Classe 1998, Samira Lui è nata a Udine, figlia di madre italiana e padre senegalese. È cresciuta con una madre forte e sempre presente, Samira coltiva sin da bambina una forte passione per il canto. E quella scintilla d’amore per il palco e il mondo dello spettacolo non si spegnerà più. Ottenuto il diploma, inizia a lavorare come hostess, ma il suo volto e il suo portamento non passano inosservati.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Samira Lui

Samira Lui si prepara a rispondere alle accuse di Fabrizio Corona.

Samira Lui, nota collaboratrice di Gerry Scotti, ha annunciato il rinvio del matrimonio con Luigi Punzo, spiegando di voler prima stabilizzare la propria situazione lavorativa e abitativa.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Samira Lui

Argomenti discussi: Samira Lui a Verissimo, tutto sulla valletta de 'La ruota della fortuna'; Santarcangelo, oggi il Carnevale con Samira Lui; La Ruota della Fortuna, Samira Lui sorprende Gerry Scotti con un look inedito; La Ruota della Fortuna, show di Gerry Scotti e Samira Lui (nonostante Corona) e polemica finale: Non ha senso.

Samira Lui oggi a Verissimo: il padre assente, l'amore con Luigi e il successo(Adnkronos) - Samira Lui torna oggi, domenica 1 febbraio, nello studio di Verissimo per un'intervista ritratto, dopo il successo ottenuto con 'La Ruota della fortuna' su Canale 5 al fianco di Gerry Sc ... msn.com

Le bombe di Fabrizio Corona su Samira Lui a Falsissimo: come è arrivata a Mediaset, cosa c’entra Alfonso Signorini e qual è la verità tra lei e Gerry ScottiLo aveva annunciato da tempo. Tutto quello che ha detto Fabrizio Corona su Samira Lui e il suo arrivo a Mediaset, ma non solo: perché le bombe vere, sono quelle su Gerry Scotti e Maria De ... mowmag.com

Da una parte c’è Samira Lui: sorriso che scalda, ricci perfetti e un’eleganza moderna che abbiamo imparato a conoscere tra quiz e prime serate. Dall’altra Stefano De Martino: nato come ballerino ad Amici, oggi è uno dei conduttori più richiesti della TV. Vederl - facebook.com facebook

Samira Lui: «Tra tanto amore c’è anche chi mi vuole male, ma non frena i miei sogni» x.com