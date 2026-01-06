Samira Lui rimandato il matrimonio con Luigi Punzo | ecco il motivo Poi svela | Potrebbe sposarci Gerry Scotti

6 gen 2026

Samira Lui, nota collaboratrice di Gerry Scotti, ha annunciato il rinvio del matrimonio con Luigi Punzo, spiegando di voler prima stabilizzare la propria situazione lavorativa e abitativa. La scelta riflette l’importanza di raggiungere determinati obiettivi prima di impegnarsi in un percorso di vita. La notizia ha suscitato interesse tra i follower, che attendono ulteriori aggiornamenti sulla coppia.

Samira Lui rinvia le nozze con Luigi Punzo? «Prima voglio avere una casa e un lavoro stabile, poi penserò al matrimonio e ai figli», ha detto la spalla di Gerry Scotti parlando. 🔗 Leggi su Leggo.it

