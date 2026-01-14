La Ruota della Fortuna il traguardo di Gerry Scotti e Samira Lui | Noi non ci lodiamo

Mercoledì 14 gennaio, La Ruota della Fortuna torna in onda per celebrare i suoi primi sei mesi dal ritorno in televisione. Condotta da Gerry Scotti e Samira Lui, la puntata si distingue per il tono sobrio e autentico, riflettendo l’approccio rilassato e naturale dei conduttori. Un’occasione per rinnovare il coinvolgimento del pubblico, mantenendo intatto il fascino di un format che ha fatto la storia della televisione italiana.

Non è una puntata qualsiasi quella di mercoledì 14 gennaio per La Ruota della Fortuna. In questo giorno di inizio anno, il format televisivo nato negli Anni ’80, celebra i suoi primi sei mesi dal ritorno in televisione. Un ritorno all’insegna del successo – e, soprattutto, degli ascolti da record – che Samira Lui e Gerry Scotti non hanno mancato di celebrare, ma senza darsi troppe arie. Gerry Scotti e Samira Lui ringraziano il pubblico. “Il 14 aprile 2025 andava in onda la prima puntata della nuova La Ruota della Fortuna. – con questo ricordo Gerry Scotti accoglie il pubblico dello show esattamente sei mesi dopo la data citata – Qualcuno ci ha detto ‘forza’, qualcuno ci ha detto ‘bravi’, qualcuno ci ha detto ‘ siete dei pazzi ’”. 🔗 Leggi su Dilei.it

