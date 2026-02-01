Con l’uscita di Send Help, molti appassionati si sono messi a cercare i film più rappresentativi di Sam Raimi. Abbiamo scelto alcune delle sue opere più note, che vale la pena rivedere o scoprire, per capire il suo stile e il suo modo di mettere in scena le storie.

In occasione dell'uscita di Send Help, abbiamo selezionato quelli che, a nostro modo di vedere, sono i film da non perdere diretti da Sam Raimi. Quando in sala arrivano delle novità è sempre un motivo di gioia e giubilo, ma è innegabile che quando certe novità sono dirette da alcuni registi ben specifici, la gioia e giubilo di cui sopra aumentano esponenzialmente. Per lo meno fra tutte quelle persone che si professano cinefile. Può trattarsi di una pellicola diretta da quello che convenzionalmente viene etichettato come "autore" o, magari, da un regista "pop" particolarmente amato. Poi ci sono quelli che, in un modo o nell'altro, toccano entrambe queste categorie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sam Raimi: i migliori film da vedere

Approfondimenti su Sam Raimi

Sono aperte le prevendite di Send Help, il nuovo film diretto da Sam Raimi.

La richiesta di un film di Batman diretto da Sam Raimi ha coinvolto i fan della DC, desiderosi di vedere la loro figura iconica interpretata dal regista.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Spider-Man Brand New Day is ALREADY a Masterpiece

Ultime notizie su Sam Raimi

Argomenti discussi: Send Help. La recensione del film di Sam Raimi; Send Help di Sam Raimi: quando il survival diventa lotta di classe; Send Help - La recensione del film di Sam Raimi; Send Help, recensione: Il ritorno di Sam Raimi? Puro ed eccessivo intrattenimento.

Sam Raimi: i migliori film da vedereSam Raimi, da Send Help a Spider-Man: ripercorriamo la carriera del regista con la selezione dei suoi migliori film da vedere. movieplayer.it

Non perdere questo nuovo film di Sam Raimi che sta per uscire al cinemaEcco tutto quello che dovete sapere sul nuovo film di Sam Raimi, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane. cinema.everyeye.it

Ora Sam Raimi apre ad un possibile Spider-Man 4 in futuro: "Ora non credo accadrà. Marvel e Sony stanno avendo cosi tanto successo con la saga di Spider-Man con Tom Holland, quindi credo sia improbabile. Hanno questo grande successo con questa iter - facebook.com facebook