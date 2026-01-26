La richiesta di un film di Batman diretto da Sam Raimi ha coinvolto i fan della DC, desiderosi di vedere la loro figura iconica interpretata dal regista. Recenti dichiarazioni di Raimi hanno alimentato le attese, offrendo uno sguardo sul suo possibile approccio alla storia di Bruce Wayne. Questa dinamica riflette l'interesse crescente nel mondo dei fumetti e delle produzioni cinematografiche legate ai supereroi.

Una recente intervista del regista ha scatenato l'entusiasmo dei fan dei fumetti che sperano di scoprire il suo approccio alla storia di Bruce Wayne. Sam Raimi, intervistato da MovieWeb, ha recentemente rivelato di aver provato a girare un film di Batman. Il progetto, tuttavia, non è mai stato realizzato e questo ha spinto i fan del regista a chiedere in modo insistente a James Gunn che gli venga offerta la possibilità di sviluppare il possibile film dedicato alla storia di Bruce Wayne. Le dichiarazioni di Raimi sui film DC Il filmmaker si è occupato in passato di lungometraggi tratti dai fumetti in occasione di Darkman, tre avventure di Spider-Man e di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - I fan della DC vogliono un film di Batman diretto da Sam Raimi e sommergono James Gunn di richieste

Approfondimenti su Batman Raimi

Sono aperte le prevendite di Send Help, il nuovo film diretto da Sam Raimi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Batman Raimi

Argomenti discussi: Man of Tomorrow: James Gunn smentisce i rumor sui casting per Batman e Wonder Woman; Christopher Judge (voce di Kratos in 'God of War') vuole interpretare Darkseid nel DC Universe: Sono un fan; Zack Snyder ha svelato sui social nuove immagini inedite di Justice League 2 e 3; Henry Cavill si è trasformato in Superman per la prima volta in assoluto in questa foto di Zack Snyder.

I fan della DC vogliono un film di Batman diretto da Sam Raimi e sommergono James Gunn di richiesteUna recente intervista del regista ha scatenato l'entusiasmo dei fan dei fumetti che sperano di scoprire il suo approccio alla storia di Bruce Wayne. movieplayer.it

Grant Gustin si fa biondo, i fan credono sia per Flash ma rimarranno delusiGrant Gustin smentisce il ritorno nei panni di Flash: il nuovo look è legato a un altro progetto, non al personaggio DC. serial.everyeye.it

Amo Batman. Ho provato a realizzare un film di Batman. Non sono riuscito a ottenere i diritti. Amo The Shadow. Non sono riuscito a ottenere i diritti nemmeno di quello. Superman è sempre stato uno dei miei preferiti". Sam Raimi, durante una recente intervista facebook

Carnevale di Venezia, romanticismo in stile Regency in 'Bridgerton' stagione 4, Lana Del Rey. Europa questa settimana: 'Send Help' di Sam Raimi, viaggio di lavoro da incubo, decimo album atteso. l.euronews.com/hGAd x.com