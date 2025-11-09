Prevenzione e screening a Lecce la seconda tappa della Maratona della Salute

LECCE - Si è chiusa questa mattina la seconda tappa della “Maratona della Salute” che ha visto in contemporanea lo svolgimento del convegno su “Prevenzione e trattamento della sindrome metabolica” nella sala conferenze dell’ordine dei medici-chirurghi e odontoiatri della provincia di Lecce: si è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

