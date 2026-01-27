Siracusa deputato M5S denuncia temperature sotto i 12 gradi nelle aule di una scuola Gli studenti costretti a indossare piumini da neve

La recente ispezione di Carlo Gilistro a Siracusa ha evidenziato temperature sotto i 12 gradi nelle aule scolastiche, costringendo gli studenti a indossare piumini. La situazione solleva preoccupazioni sulla condizione degli ambienti scolastici e sulla tutela del benessere degli studenti. È importante monitorare e intervenire per garantire condizioni adeguate nelle scuole pubbliche.

Il deputato M5S all’Ars, Carlo Gilistro, ha effettuato ieri un’ispezione presso un istituto scolastico superiore di Siracusa. Il parlamentare ha trovato alunni, insegnanti e personale Ata equipaggiati con piumini da neve, giubbotti super imbottiti, maglioni e felpe. Le temperature rilevate nelle aule si attestavano tra gli 11 e i 12 gradi. La normativa vigente prevede una temperatura ambientale compresa tra 18 e 20 gradi. Gilistro ha annunciato la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica. Il deputato ha dichiarato: “Non è possibile andare a scuola con equipaggiamento da settimana bianca.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Siracusa Deputato

Al rientro dalle vacanze di Natale, molte scuole hanno adottato la Didattica a Distanza a causa delle basse temperature nelle aule.

A causa di un guasto alla caldaia, le scuole di Arborio, nel Vercellese, sono state chiuse temporaneamente.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Siracusa Deputato

Argomenti discussi: Ciclone, dopo l’emergenza: Scerra e Gilistro (M5S) dal prefetto Armenia; Ciclone Harry, Gilistro (M5S) chiede ristori rapidi con l’emendamento al Ddl Enti locali; Ciclone Harry, Scerra (M5S): Governo distratto, dichiari subito stato di emergenza e usi i fondi del Ponte; Siracusa. Mezzogiorno flagellato dal maltempo, Scerra (M5S) incalza Palazzo Chigi: Usare soldi del Ponte per salvare territori.

Scerra e Gilistro (M5S) incontro con il Prefetto di Siracusa dopo l’emergenza maltempoServono stanziamenti veloci, tempi certi per ripartire e sostegno all'economia turistico-balneare duramente colpita, dicono i due esponenti pentastellati ... siracusanews.it

Scuole al freddo a Siracusa, Gilistro (M5S) porta il caso all’ArsNei giorni scorsi, in diversi istituti scolastici del territorio si sono registrate proteste da parte degli studenti, con uno sciopero e persino l’occupazione di una scuola, per richiamare l’attenzion ... siracusanews.it

TRIS Siracusa. . Progetto discarica Grotte San Giorgio a Lentini, Giuseppe Carta, deputato regionale, presenterà un ordine del giorno per impegnare formalmente il Governo a fermare questo percorso e ad avviare soluzioni alternative, sostenibili e definitive, n - facebook.com facebook