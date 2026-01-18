Fissata la data per la Salomon Run 2026 | sarà durante le Olimpiadi previsti 10mila partecipanti

È stata ufficialmente annunciata la data della Salomon New Sahpers Run 2026, che si terrà il 21 febbraio durante le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. La corsa urbana non competitiva di 10 km è aperta a 10.000 partecipanti e rappresenta un'occasione per vivere l’evento olimpico in modo diverso, coinvolgendo sportivi e appassionati in un’esperienza condivisa nel cuore della città.

Tutto pronto, il 21 febbraio 2026, per la Salomon New Sahpers Run, corsa urbana non competitiva di 10 km aperta a 10mila partecipanti e programmata durante le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. L'iniziativa è presentata da Salomon, premium partner di Milano Cortina, e promossa dalla.

La Salomon New Shapers Milano 2026 è una corsa urbana non competitiva di 10 chilometri, organizzata per coinvolgere la comunità nell'atmosfera delle Olimpiadi. In programma a Milano il 12 gennaio 2026, questa iniziativa offre l'opportunità di partecipare a un evento sportivo aperto a tutti, promuovendo il benessere e lo spirito di condivisione. Un'occasione per vivere la città e l'energia olimpica in modo semplice e autentico.

