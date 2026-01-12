Una corsa urbana che abbraccia lo spirito delle Olimpiadi | ecco la Salomon New Shapers Milano 2026

La Salomon New Shapers Milano 2026 è una corsa urbana non competitiva di 10 chilometri, organizzata per coinvolgere la comunità nell’atmosfera delle Olimpiadi. In programma a Milano il 12 gennaio 2026, questa iniziativa offre l’opportunità di partecipare a un evento sportivo aperto a tutti, promuovendo il benessere e lo spirito di condivisione. Un'occasione per vivere la città e l’energia olimpica in modo semplice e autentico.

Milano, 12 gennaio 2026 – Una corsa non competitiva di 10 chilometri per far respirare l'aria olimpica a circa 10.000 appassionati. Il prossimo 21 febbraio 2026, nel pieno svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali, il centro di Milano dalla " Salomon New Shapers Milano 2026 ". L'evento – organizzato da Salomon, Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, promosso da Fondazione Milano Cortina 2026 e patrocinato dal Comune di Milano – rappresenta un'iniziativa senza precedenti. Per la prima volta infatti, una corsa urbana aperta al pubblico si svolgerà nel cuore della città durante il periodo olimpico.

