"Mascherine taroccate", i due imprenditori (padre e figlio) assolti perché il fatto non sussiste e, per la seconda parte dell’imputazione, perché non costituisce reato. Si è concluso il processo davanti al giudice del tribunale di Bologna, Stefano Gozzi, nei confronti di Antonio Bedonni, 69 anni, e il figlio Luca, 42, presidente e amministratore delegato della società Ecm (Ente di certificazione macchine) di Castello di Serravalle, accusati di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, reato di cui rispondevano in concorso altre persone rimaste ignote. "Anche a nome dei miei assistiti, esprimo grande soddisfazione per una sentenza che riconosce la piena correttezza del loro operato e dell’azienda da loro gestita – le parole dell’avvocato Tommaso Guerini, che assisteva gli imputati –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Le mascherine non erano false". Covid, assolti due imprenditori