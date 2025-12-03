Le mascherine non erano false Covid assolti due imprenditori
"Mascherine taroccate", i due imprenditori (padre e figlio) assolti perché il fatto non sussiste e, per la seconda parte dell’imputazione, perché non costituisce reato. Si è concluso il processo davanti al giudice del tribunale di Bologna, Stefano Gozzi, nei confronti di Antonio Bedonni, 69 anni, e il figlio Luca, 42, presidente e amministratore delegato della società Ecm (Ente di certificazione macchine) di Castello di Serravalle, accusati di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, reato di cui rispondevano in concorso altre persone rimaste ignote. "Anche a nome dei miei assistiti, esprimo grande soddisfazione per una sentenza che riconosce la piena correttezza del loro operato e dell’azienda da loro gestita – le parole dell’avvocato Tommaso Guerini, che assisteva gli imputati –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Nido del Picchio. . Le uso da più di un anno e mi ci trovo bene. Mi sento quindi di consigliare queste mascherine della @base_camp_mask molto leggere, comode e traspiranti Esistono vari modelli in base al proprio comfort. Questo il link diretto al sito: http - facebook.com Vai su Facebook
"Le mascherine non erano false". Covid, assolti due imprenditori - Il presidente e l’ad di Ecm erano accusati della vendita di prodotti fasulli nel 2020. Secondo msn.com