Sabrina Ferilli sarà a Sanremo ma in presenza o da remoto?
Sabrina Ferilli sarà a Sanremo, ma ancora non si sa se la vedremo dal vivo o in collegamento. Mentre Carlo Conti tiene nel riserbo la sua presenza, si fa strada l’incertezza su come la attrice parteciperà alla manifestazione. Al momento, niente annunci ufficiali, e i fan restano in attesa di capire se la vedranno sul palco o da casa.
Sebbene Carlo Conti non l'abbia annunciata Sabrina Ferilli sarà Sanremo, ma non è detto che salirà sul palco. Il suo ruolo prevede la lettura di un testo alla fine dell'esibizione di Tommaso Paradiso e gli Stadio In questi giorni è circolata in maniera sempre più insistente la voce sulla presenza di Sabrina Ferilli a Sanremo. Secondo quanto diffuso da Vanity Fair sembrava che che l’attrice dovesse duettare nella serata delle cover con Tommaso Paradiso. Ma ieri, quando Carlo Conti ha annunciato i duetti, ha nominato gli Stadio come accompagnatori del cantante. Ma il giorno prima ancora, il giornalista Paolo Giordano aveva confermato la notizia su Ferilli: che fine ha fatto il nome dell’attrice? Adesso Dandalo su Dagospia spiega che Sabrina ci sarà ma non è ben chiaro se in presenza o da remoto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
