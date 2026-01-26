Sabrina Ferilli a Sanremo 2026 | non sarà conduttrice ma farà qualcosa di mai visto

Al Festival di Sanremo 2026, Sabrina Ferilli tornerà all’Ariston con un ruolo inedito, diverso da quello di conduttrice. Dopo il successo del 2022, l’attrice prenderà parte all’evento in una veste sorprendente, contribuendo a rendere questa edizione ancora più interessante. La presenza di Ferilli aggiunge un elemento di novità e stimolante curiosità, in continuità con l’attenzione del festival verso ospiti e ruoli innovativi.

Il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia ricco di sorprese e ospiti d'eccezione. Tra le novità più interessanti spicca il ritorno di Sabrina Ferilli, che dopo il successo del 2022 tornerà all'Ariston con un ruolo completamente diverso. Stavolta non sarà co-conduttrice, ma protagonista della serata delle cover in un modo del tutto inedito. Il ritorno di Sabrina Ferilli con Tommaso Paradiso. L'attrice romana, reduce dal successo della fiction Mediaset " A testa alta ", parteciperà alla serata del venerdì dedicata alle cover in un ruolo originale. Secondo quanto riportato da Vanity Fair e confermato da Leggo, la Ferilli non affiancherà Carlo Conti nella conduzione, ma si prenderà la scena al fianco di Tommaso Paradiso, ex frontman dei The Giornalisti e tra i big in gara quest'anno.

Se vi siete mai chiesti chi sia il marito di Sabrina Ferilli, ecco una panoramica sulla sua figura e sulla loro relazione.

Sabrina Ferilli tornerà presto in TV, anche se “A testa alta 2” non è previsto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

