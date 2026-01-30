Myanmar election delivers victory for military-backed party amid civil war
Questa mattina, in Myanmar, la vittoria del partito sostenuto dall’esercito ha chiuso le urne della tripla consultazione elettorale. I risultati parlano chiaro: il partito militare ha ottenuto un successo schiacciante, consolidando il suo controllo nel paese. La popolazione si prepara a vivere un nuovo capitolo, mentre le tensioni e il conflitto civile restano al centro della scena.
The Union and Solidarity Party (USDP) dominated all phases of the vote, winning an overwhelming majority in Myanmar’s two legislative chambers. It secured 232 of the 263 seats up for grabs in the lower Pyithu Hluttaw house and 109 of the 157 seats announced so far in the Amyotha Hluttaw upper chamber, according to results released on Thursday and Friday. Myanmar’s parliament is expected to convene in March to elect a president, with a new government set to take over in April, pro-military Eleven Media Group reported earlier this month, citing junta spokesman Zaw Min Tun. Myanmar has been in political turmoil since the coup, with the crushing of pro-democracy protests sparking a nationwide rebellion. 🔗 Leggi su Internazionale.it
