Rugby Serie A Elite | il Valorugby vince il big match contro le Fiamme Oro Rovigo espugna Colorno

Nella sesta giornata del massimo campionato italiano di rugby, si sono giocati due anticipi importanti. Il Valorugby Emilia ha ottenuto una vittoria cruciale contro le Fiamme Oro, mentre Rovigo ha conquistato un successo in trasferta a Colorno, confermando la vivacità e l’intensità della Serie A Elite.

Si sono disputati oggi i due anticipi della sesta giornata del massimo campionato italiano di rugby e in campo sono scesi Colorno e Rovigo da un lato, e Valorugby Emilia e Fiamme Oro dall’altro. Due sfide molto importanti già in chiave playoff, in particolare la sfida di Reggio Emilia tra due squadra appaiate al quarto posto. Ecco come è andata. A Colorno i Bersaglieri confermano il loro eccellente momento di forma e conquistano un successo pesante in chiave classifica, superando l’HBS 24-10 e portandosi in vetta alla Serie A Elite maschile. Rovigo parte in salita con il piazzato iniziale di Ceballos, ma prende rapidamente il controllo del match già nel primo tempo grazie alle mete di Frangini, Bruno ed Elettri, due delle quali trasformate da Thomson, che valgono il 19-3 all’intervallo. Oasport.it

