Rugby Serie A Elite | Rovigo batte Valorugby e vola in testa Fiamme Oro seconde con bonus
La quinta giornata della Soladria Serie A Elite Maschile regala una nuova capolista. La Femi-CZ Rovigo doma 24-10 il Valorugby al “Battaglini”, interrompendone la striscia positiva e scalando in vetta alla classifica con 20 punti. Un successo costruito con solidità, precisione al piede e grande disciplina difensiva nei momenti chiave. Alle loro spalle risalgono anche le Fiamme Oro, che a Roma piegano 32-17 il Vicenza conquistando il prezioso punto di bonus all’ultimo respiro grazie alla meta di Carlo Canna. A Rovigo, i Campioni d’Italia in carica prendono subito il controllo del match: dopo l’iniziale punizione di Thomson, la stessa apertura firma meta e trasformazione del 10-0 che indirizzano la gara già nel primo quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it
