Guehi Manchester City scatto decisivo | il difensore è ad un passo dall’addio al Crystal Palace!
Il Manchester City sta definendo l'acquisto di Marc Guehi dal Crystal Palace. Il difensore si avvicina all’addio al club londinese, con l’allenatore Guardiola pronto ad accoglierlo nella rosa. Si tratta di un passaggio importante per il calciomercato estivo, che potrebbe rafforzare la linea difensiva dei Citizens. L’accordo sembra ormai prossimo, confermando l’interesse del club a rinforzare la propria squadra con un talento giovane e promettente.
Il Manchester City piazza l’affondo decisivo per Marc Guehi. Secondo quanto riferito dall’esperto Fabrizio Romano, i Citizens hanno compiuto passi avanti sostanziali nelle ultime dodici ore, trovando un principio d’intesa economica con il possente centrale della nazionale inglese. La dirigenza dei campioni d’Inghilterra è ora pronta a formalizzare l’offerta definitiva anche al Crystal Palace: il nuovo rinforzo per la retroguardia di Pep Guardiola è ormai a un passo dalla firma. PAROLE – «Il Manchester City avanza sull’accordo per Marc Guehi, dopo che nelle ultime 12 ore si è assistito a un grande avvicinamento. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
