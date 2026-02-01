È in gravi condizioni un uomo che ha rubato una pistola a un vigilante e ha sparato contro le volanti della polizia. La scena si è svolta in strada, dove gli agenti sono intervenuti per fermarlo. L’uomo ha reagito sparando, e le forze dell’ordine hanno risposto con i colpi, ferendolo. Ora è in ospedale, dove lotta tra la vita e la morte.

È ricoverato in pericolo di vita un uomo che ha rubato a un vigilante una pistola, per poi sparare contro le volanti della polizia che hanno cercato di fermarlo. Gli agenti hanno risposto al fuoco e lo hanno ferito gravemente. È accaduto a Milano, poco dopo le 15, di domenica 1° febbraio 2026. La sparatoria e il ferimento Secondo quanto riferito dalla Questura, l'uomo, probabilmente di origine asiatica, ha rubato una pistola a una guardia giurata in via Caviglia, per poi scappare. Intercettato dalle volanti subito allertate, ha iniziato a sparare colpendo anche una delle auto blindate intervenute, senza ferire nessun poliziotto. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Ruba la pistola a un vigilante e spara contro le volanti, la polizia risponde e lo ferisce: è in pericolo di vita

Approfondimenti su Vigilan te Polizia

Una nuova sparatoria scuote Milano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Vigilan te Polizia

Argomenti discussi: Parma, ruba lo smartphone a una ragazza poi la minaccia con la pistola: denunciato un 37enne; Ruba il cellulare di una ragazza in un locale, poi la minaccia con una pistola: denunciato 37enne parmigiano; Ruba pistola e spara contro Volanti, Polizia risponde e lo ferisce; L’uomo ucciso a Milano da un agente era ritenuto uno dei capi dello spaccio.

Ancora spari a Rogoredo, ruba una pistola e spara agli agenti: ferito gravemente uno stranieroL'uomo, probabilmente di origine asiatica, ha sottratto la pistola ad una guardia giurata e ha esploso tre colpi contro la voltante che cercava di fermarlo ... ilgiornale.it

Ruba la pistola a un vigilante, poi spara contro la polizia che risponde al fuoco a Rogoredo: grave un 25enneUn 25enne ha rapinato una guardia giurata, colpendola alla testa con una bastonata alla testa e privandola della sua arma d'ordinanza ... fanpage.it

L'uomo ucciso a Milano da un agente era ritenuto uno dei capi dello spaccio. Nella stessa zona nel 2016 aveva cercato di rubare la pistola a un poliziotto #ANSA x.com

L'uomo ucciso a Milano da un agente era ritenuto uno dei capi dello spaccio. Nella stessa zona nel 2016 aveva cercato di rubare la pistola a un poliziotto #ANSA - facebook.com facebook