Milano ruba una pistola e spara contro volanti | la polizia risponde e lo ferisce È gravissimo

Una nuova sparatoria scuote Milano. In piazza Mistral, nella zona di Rogoredo, un uomo ha rubato una pistola a un vigilante e ha sparato contro le auto della polizia intervenute sul posto. Gli agenti hanno risposto al fuoco e lo hanno ferito. La vicenda si sta svolgendo in queste ore, e i carabinieri stanno ancora cercando di capire cosa abbia spinto l’uomo a compiere un gesto così violento.

Ancora una sparatoria a Milano, questa volta in piazza Mistral, zona Rogoredo. Un uomo avrebbe rubato a un vigilante una pistola, per poi sparare contro le Volanti della Polizia che hanno cercato di fermarlo. Gli agenti hanno risposto al fuoco e lo hanno ferito gravemente. La ricostruzione L'uomo avrebbe aggredito con una botta in testa una guardia giurata e gli avrebbe sottratto l'arma. Allertate dalla guardia giurata, le forze dell'ordine si sono recate sul posto, dove il rapinatore, alla vista della volante, ha aperto il fuoco contro l'auto blindata. I poliziotti, illesi, hanno risposto al fuoco ferendolo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

