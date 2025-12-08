Roman Reigns e Brock Lesnar pronti per la Royal Rumble e la road to Wrestlemania
Roman Reigns e Brock Lesnar si preparano per il WWE Royal Rumble 2026, in programma a Riyadh, Arabia Saudita, il 31 gennaio. Entrambi i wrestler sono pronti a confrontarsi in una delle serate più attese dell’anno, aprendo la strada alla road to WrestleMania e alimentando l’entusiasmo dei fan.
Roman Reigns e Brock Lesnar sembrano destinati a partecipare al WWE Royal Rumble PLE del 2026, che si terrà a Riyadh, in Arabia Saudita, il 31 gennaio 2026. Il Rumble sarà il primo PLE dell’anno per la WWE e darà il via alla Road to WrestleMania 42. È uscito il poster ufficiale del Royal Rumble del prossimo anno, che mostra Reigns e Lesnar insieme a molte altre star della WWE. Tra gli altri personaggi pubblicizzati per l’evento ci sono l’Undisputed WWE Champion Cody Rhodes, il campione del mondo dei pesi massimi CM Punk, Liv Morgan e Rhea Ripley. Reigns è uno dei favoriti per vincere il match di Rumble e sfidare il titolo mondiale a Mania. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
