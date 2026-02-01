ROYAL RUMBLE 2026 | Ennesima delusione per Sami Zayn sconfitto troppi problemi da Drew McIntyre

Sami Zayn torna a perdere in modo deludente durante la Royal Rumble 2026. Questa volta, lottando contro Drew McIntyre, il canadese ha mostrato ancora una volta i suoi problemi, finendo sconfitto dopo un’azione dura e spettacolare. McIntyre, invece, festeggia la prima vittoria difendendo con successo il suo titolo, chiudendo il match con una doppia Claymore Kick che ha sbattuto Zayn contro il tavolo dei commentatori. La delusione di Zayn cresce, mentre McIntyre si prende la scena.

Prima difesa riuscita per lo Scottish Warrior, che ha chiuso il match con una doppia Claymore Kick dopo aver scaraventato Zayn attraverso il tavolo di commento. Bilancio tra i due: 13-0 per McIntyre McIntyre mantiene il titolo WWE: Zayn cade dopo 16 minuti. Drew McIntyre ha difeso con successo il WWE Championship alla Royal Rumble 2026, sconfiggendo Sami Zayn in 16 minuti e 15 secondi al Riyadh Season Stadium di Riad. Si è trattata della prima difesa titolata per lo Scottish Warrior, che aveva conquistato la cintura battendo Cody Rhodes in un Three Stages of Hell Match. Con questa sconfitta, il bilancio nei confronti diretti tra i due sale a un impressionante 13-0 in favore di McIntyre: Zayn non è mai riuscito a batterlo in un incontro singolo.

