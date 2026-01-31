SmackDown 30.012026 Lo statement di Bron Breakker

Da zonawrestling.net 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera a Riyadh, nel KAFD Stadium, si è tenuto uno SmackDown che ha alzato la posta in vista del Royal Rumble. In scena, tanti lottatori pronti a mostrare le proprie carte, mentre il main event a otto uomini ha acceso l’interesse dei fan. Bron Breakker ha preso la parola, lasciando intuire nuove sfide e ambizioni per i prossimi appuntamenti.

Benvenuti all’analisi dello SmackDown andato in scena dal KAFD Stadium di Riyadh, Arabia Saudita. Una puntata speciale che funge da go-home show per Royal Rumble, con tantissimi protagonisti pronti a rivendicare le proprie ambizioni e un main event a otto uomini che promette scintille. Lo show si apre con un recap di Saturday Night’s Main Event e alcune immagini degli arrivi dei wrestler in città, tra cui Gunther, AJ Styles, Drew McIntyre e Sami Zayn. Cody Rhodes apre ufficialmente la puntata dirigendosi sul ring accolto calorosamente dal pubblico. Rhodes parla della sua terza vittoria al Royal Rumble e di come avrebbe senso sfidare Drew McIntyre per il titolo WWE, anche se potrebbe non essere più campione dopo domani visto che deve affrontare Sami Zayn. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

smackdown 30012026 lo statement di bron breakker

© Zonawrestling.net - SmackDown 30.01.2026 Lo statement di Bron Breakker

Approfondimenti su Riyadh SmackDown

WWE: Bron Breakker stende Cody Rhodes e Sami Zayn nel finale di SmackDown

La serata di ieri a Riyadh si è conclusa con un finale movimentato.

Bron Breakker contro i campioni “anziani” della WWE: “Imbarazzante non ci siano mai campioni under 30”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Roman Reigns challenges Bronson Reed to a match at Crown Jewel: Raw highlights, Oct. 6, 2025

Video Roman Reigns challenges Bronson Reed to a match at Crown Jewel: Raw highlights, Oct. 6, 2025

Ultime notizie su Riyadh SmackDown

Argomenti discussi: WWE 2K26 Roster: tutti i lottatori già confermati, tra Attitude Era e Monday Night War; WWE Royal Rumble 2026 ha un orario di inizio speciale anticipato nel Regno Unito su Netflix; WWE 2K26: annunciata la Attitude Era Edition, preorder dal 30 gennaio; SmackDown 30-01-2026 – Anteprima.

smackdown 30 01 2026WWE: Risultati WWE SmackDown Riyad 30-01-2026Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati dell'ultima puntata di SmackDown, show della WWE che si tiene in Arabia Saudita ... spaziowrestling.it

WWE SmackDown Updated Preview (January 30, 2026): Match card, start time & where to watchRead here for the detailed preview along with match card, start time and telecast details for the January 30, 2026 episode of WWE SmackDown. khelnow.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.