SmackDown 30.012026 Lo statement di Bron Breakker

Questa sera a Riyadh, nel KAFD Stadium, si è tenuto uno SmackDown che ha alzato la posta in vista del Royal Rumble. In scena, tanti lottatori pronti a mostrare le proprie carte, mentre il main event a otto uomini ha acceso l’interesse dei fan. Bron Breakker ha preso la parola, lasciando intuire nuove sfide e ambizioni per i prossimi appuntamenti.

Benvenuti all'analisi dello SmackDown andato in scena dal KAFD Stadium di Riyadh, Arabia Saudita. Una puntata speciale che funge da go-home show per Royal Rumble, con tantissimi protagonisti pronti a rivendicare le proprie ambizioni e un main event a otto uomini che promette scintille. Lo show si apre con un recap di Saturday Night's Main Event e alcune immagini degli arrivi dei wrestler in città, tra cui Gunther, AJ Styles, Drew McIntyre e Sami Zayn. Cody Rhodes apre ufficialmente la puntata dirigendosi sul ring accolto calorosamente dal pubblico. Rhodes parla della sua terza vittoria al Royal Rumble e di come avrebbe senso sfidare Drew McIntyre per il titolo WWE, anche se potrebbe non essere più campione dopo domani visto che deve affrontare Sami Zayn.

