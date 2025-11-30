WWE | Aggiornamento su Bron Breakker dopo il botch a Survivor Series
Il main event di WWE Survivor Series: WarGames ha offerto azione brutale e momenti da prima pagina, ma ha anche fatto tremare i fan dopo un episodio spaventoso che ha coinvolto Bron Breakker. Fortunatamente, ora abbiamo un aggiornamento sulle sue condizioni. e le notizie sono positive. Nel post-show di Wrestling Observer Radio, Bryan Alvarez e Dave Meltzer hanno confermato che Bron Breakker è stato valutato dietro le quinte e dichiarato idoneo: “Gli hanno quasi spezzato il collo” ha detto Alvarez. “Hanno provato una Doomsday Device, ma non è riuscito a girarsi, è atterrato direttamente sul collo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
