Roman Reigns ha vinto la Royal Rumble ma non ne aveva bisogno Liv Morgan scelta azzeccata

Roman Reigns ha vinto la Royal Rumble di quest’anno, anche se non aveva bisogno di farlo. La vittoria ha lasciato molti a chiedersi cosa ci fosse dietro, considerando che il campione aveva già dimostrato di essere al top. Intanto, Liv Morgan si è guadagnata l’apprezzamento come scelta azzeccata per il match femminile. La serata a Riyadh si chiude con più domande che risposte, tra commenti, opinioni e qualche sorpresa.

Riyadh, 1° febbraio 2026 – Anche la Royal Rumble 2026 è ormai materiale per archivi, opinioni, critiche e commenti. Un'edizione costellata da numerose controversie legate alla location: l'evento da cui parte la Road to Wrestlemania, che per il secondo anno di fila culminerà a Las Vegas il 18 e 19 aprile prossimo, si è infatti svolto a Riyadh, Arabia Saudita. Una scelta che ha imposto ai lottatori della compagnia di doversi adeguare alle "tradizioni" locali; a cominciare dalle donne, costrette a combattere a corpo quasi completamente coperto, lasciando nei rispettivi armadietti i classici costumi.

