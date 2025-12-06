Miretti Napoli e quel retroscena sull’affare poi sfumato | quella mossa della Juve ha mandato su tutte le furie De Laurentiis! Cosa è successo

Miretti Napoli, svelati i dettagli della trattativa fallita: Manna voleva portarlo a Castel Volturno a tutti i costi, ma la Juve ha cambiato le carte in tavola. Il big match di domenica sera al 'Maradona' non sarà solo il teatro di una sfida cruciale per la classifica, ma anche l'incrocio di destini che in estate hanno rischiato seriamente di unirsi sotto colori diversi. Tra i tanti intrecci di calciomercato che hanno scaldato l'asse Torino-Napoli, uno dei più clamorosi riguarda Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003, oggi risorsa preziosa per Luciano Spalletti, è stato a un passo dal vestire la maglia azzurra, oggetto di un corteggiamento serrato che Tuttosport ha ricostruito svelando i motivi della fumata nera.

