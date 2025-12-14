Mal di testa sangue febbre pianti panico Ecco perché sono stata ricoverata d’urgenza al pronto soccorso per anemia | Valentina Barbieri riappare sui social

Valentina Barbieri, attrice comica nota per le sue interpretazioni e imitazioni, torna a parlare sui social dopo essere stata ricoverata d’urgenza per anemia. La sua esperienza ha evidenziato i rischi legati a mesi di forte stress, condividendo con i fan i momenti difficili vissuti tra mal di testa, febbre e panico.

L’attrice comica Valentina Barbieri, che per lo show della Gialappa ha prestato volto e voce a personaggi come Chiara Ferragni, Michelle Hunziker e Giulia De Lellis, ha comunicato la scorsa settimana ai fan che si è dovuta fermare: Sono stati mesi di fortissimo stress. Il mio corpo ha chiesto uno stop e ora è giusto ascoltarlo ”. L’attrice è poi riapparsa sui social per spiegare meglio il suo stato d’animo durante la degenza in ospedale: “Tachicardia, respiro corto, mal di testa, sangue, febbre, pianti, panico. Queste sono solo alcune delle immagini offuscate che ricordo del giorno in cui sono stata ricoverata d’urgenza al pronto soccorso per anemia. Ilfattoquotidiano.it Valentina Barbieri dimessa dall'ospedale dopo 13 giorni: «Tachicardia, respiro corto, mal di testa, sangue e febbre» - Dopo 13 giorni di ricovero per anemia, Valentina Barbieri è stata dimessa dall'ospedale. msn.com

