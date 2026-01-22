McKennie accende la reazione del papà sui social! Quel commento non è passato inosservato…Cosa è successo – FOTO

Weston McKennie accende la reazione di suo padre sui social network: il commento non è passato inosservato. Vediamo che cosa è successo. Weston McKennie con il gol siglato in Juve Benfica di ieri sera ha raggiunto il secondo posto in una speciale classifica, quella dei migliori centrocampisti goleador nella storia juventina in Champions League, agguantando Arturo Vidal a 9 marcature. Il texano è ora a due soli centri da un certo Pavel Nedved, che invece di gol ne ha 11.

