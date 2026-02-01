La Roma accelera sul mercato invernale. Nei giorni finali cerca un attaccante e punta forte su Bryan Zaragoza, mentre si ferma su Christopher Nkunku, senza concludere. La società vuole rinforzare il reparto offensivo dopo gli acquisti di Malen, Vaz e Venturino. La trattativa per Zaragoza è in corsa, ma ancora niente di deciso. Nkunku resta in stand-by, il tempo stringe.

La Roma accelera su Bryan Zaragoza e si ferma su Christopher Nkunku nelle ultime ore del mercato invernale, con l’obiettivo di completare l’attacco dopo gli innesti di Malen, Vaz e Venturino. Il club giallorosso, su indicazione di Gian Piero Gasperini, ha tentato fino all’ultimo di aprire un varco per il francese del Milan, ma il giocatore ha chiuso ogni spiraglio, mentre prende corpo l’operazione che potrebbe portare l’esterno spagnolo in Serie A già nelle prossime ore. La frenata su Nkunku è arrivata direttamente dalla volontà del calciatore. Nonostante i contatti avviati con il suo entourage, la Roma non ha registrato aperture: il classe 1997 ha scelto di restare a Milano, indipendentemente dagli scenari di mercato che riguardano l’attacco rossonero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, sprint Zaragoza e stop Nkunku: attacco al centro del mercato

Approfondimenti su Roma Sprint

Le trattative di mercato della Roma continuano a muoversi senza sosta.

Roma accelera sul mercato, con Massara pronto a intervenire per rinforzare la squadra.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Sprint

Argomenti discussi: Roma, sprint Zaragoza: si tratta col Bayern. E il Celta lo esclude dai convocati; LIVE Mercato: Pisa, Gilardino esonerato. Lookman non convocato, Atletico in pressing; Roma, stretta per Bryan Zaragoza: il giocatore ha detto sì, si tratta con Bayern Monaco e Celta Vigo; Malaga, il barrio e l’arte del dribbling: chi è Zaragoza, il nuovo obiettivo della Roma.

Roma, Zaragoza è vicino: trattativa col Bayern per il nuovo PapuRiscontrate le difficoltà per arrivare a Sulemana, Massara ha virato per l’attacco su una pista più facilmente percorribile ... corrieredellosport.it

Retroscena Nkunku: il francese non è convinto della Roma. E la richiesta del Milan…L'operazione per l'attaccante ex Lipsia appare davvero complicata ... msn.com

Calciomercato Roma, sprint finale per l’ala sinistra: spunta Bryan Zaragoza, nuova idea per Gasperini - facebook.com facebook

Roma, sprint finale per l’ala: Sulemana il primo nome, rispunta George #ASRoma x.com