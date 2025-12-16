Roma accelera sul mercato, con Massara pronto a intervenire per rinforzare la squadra. Dopo la vittoria contro il Como, i giallorossi mirano a consolidare la posizione in classifica e a migliorare la rosa, consapevoli che per mantenere il passo con le avversarie sarà necessario un ulteriore innesto di qualità.

© Como1907news.com - Roma, l’attacco al centro del mercato: Massara accelera

La Roma non ha intenzione di fermarsi. Il successo contro il Como ha rafforzato convinzioni e classifica, ma ha anche chiarito un concetto semplice: per restare agganciati alla vetta servirà qualcosa in più. A tre lunghezze dalla capolista, il club giallorosso guarda alla sessione invernale come a un passaggio strategico, con un obiettivo evidente che prende forma giorno dopo giorno. Il mercato di gennaio non sarà di contorno. La dirigenza lo considera un tassello fondamentale per sostenere una stagione che, per intensità e ambizioni, rischia di diventare logorante. Al centro di tutto c’è l’attacco, reparto su cui Massara sta concentrando gran parte delle energie. Como1907news.com

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il Mercato Centrale Roma Food Court

Video Il Mercato Centrale Roma Food Court Video Il Mercato Centrale Roma Food Court

Case di pregio, cresce ancora il mercato di Roma. Ecco i quartieri più scelti dai ricchi - Secondo l'ultimo report di Engel&Völkers, presentato nel capoluogo lombardo, la Capitale tiene ... romatoday.it

Casa, a Roma mercato da primato: dove conviene comprare tra semicentri in crescita e rigenerazione urbana - La capitale accelera nel mercato immobiliare grazie a semicentri in forte sviluppo, progetti di rigenerazione urbana, frazionamenti di grandi immobili e a una domanda crescente sia da parte di giovani ... milanofinanza.it

la Repubblica. . Gli agenti del l Gruppo Centro dalla Polizia Locale di Roma Capitale hanno arrestato un cittadino peruviano di 45 anni con l’accusa di stupro e sequestro di persona ai danni di una turista. Il provvedimento al termine di una complessa indagine - facebook.com facebook

Roma, Centro Alti Studi della Difesa (Casd) Oggi al #CASD conferenza "Donne e stellette: 25 anni di storia" per ricordare ed analizzare una rivoluzione epocale: l’ingresso delle donne nelle #ForzeArmate. Il 20 ottobre 1999 la legge n. 380 entrata in vig x.com